Doha, 24 apr. (askanews) - Russia e Ucraina hanno concordato di scambiare quasi 50 bambini sfollati a causa della guerra, a seguito di un primo incontro fra i rispettivi funzionari grazie a un un accordo mediato dal Qatar.

"Ventinove bambini dovranno andare in Ucraina e 19 in Russia", ha annunciato da Doha la commissaria per i diritti dei bambini del Cremlino, Maria Lvova-Belova, ricercata dalla Corte penale internazionale pproprio per aver portato bambini ucraini in Russia.