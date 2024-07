Accogliere tutti nelle differenze: nuovo murales in HangarBicocca

Milano, 2 lug. (askanews) - Un nuovo murales per Pirelli HangarBicocca a Milano: l'artista eL Seed, all'interno del progetto "Outside the Cube" dedicato alle forme d'arte in spazi pubblici, è intervenuto sulle pareti del museo con un'opera site specific che invita a riflettere sui temi dell'identità e sul senso di appartenenza e radicamento. "Quando il mondo cerca di separarci - ha detto l'artista in conferenza stampa - questa opera d'arte è un invito ad accettare gli altri, ad accettare le nostre differenze e ad accogliere tutti".

"Waves Only Exist Because the Wind Blows - Le onde esistono solo perché il vento soffia" è il titolo del nuovo intervento su scala monumentale, che occupa una superficie totale di 1000 metri quadrati ed è visibile anche dall'area adiacente di Sesto San Giovanni, dalla strada contigua e dalla ferrovia limitrofa. Per Pirelli HangarBicocca, eL Seed ha immaginato un'opera d'arte che celebra il viaggio comune e il bisogno di appartenere a un luogo, con la forma di un'onda che incarna il tema dell'andare e venire. "È un'opera astratta - ha aggiunto eL Seed, questa volta in inglese - che ho creato con il mio linguaggio visuale, ispirandomi alla calligrafia araba. Mi sono ispirato a una frase di Cesare Pavese, che dice che ognuno ha bisogno di un Paese cui appartenere, se non altro per potersene andare via. Io ho voluto creare una connessione tra HangarBicocca e il senso di casa che tutto noi abbiamo".

Il progetto è curato da Cedar Lewisohn, autore di diverse pubblicazioni sull'arte in spazi pubblici e sulla Street Art, e inaugura con un live set di Beatrice Dillon.