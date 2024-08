Accoglienza da star a Tiaret per la pugile algerina Imane Khelif

Tiaret, 17 ago. (askanews) - Migliaia di algerini si sono riversati per le strade di Tiaret per dare il benvenuto a Imane Khelif, la campionessa olimpica di pugilato algerina, accolta come un'eroina nella sua città natale al ritorno dai Giochi di Parigi dove ha vinto l'oro nella finale femminile dei 66 kg dopo essere stata coinvolta in una polemica sulla sua idoneità di genere.

La Francia ha avviato un'indagine per cyberbullismo dopo la sua denuncia. L'avvocato dell'atleta, Nabil Boudi, ha dichiarato che Khelif, 25 anni, ha presentato una denuncia per molestie online, definendola una "lotta per la giustizia". "Si determinerà chi c'è dietro questa campagna misogina, razzista e sessista, ma ci si dovrà anche occupare di coloro che hanno alimentato il linciaggio online", ha detto.

L'Ufficio centrale per la lotta ai crimini contro l'umanità e i crimini di odio è stato incaricato delle indagini. Secondo la rivista statunitense Variety, l'imprenditore miliardario Elon Musk e l'autrice di Harry Potter JK Rowling sono stati citati nella denuncia, così come l'ex presidente degli Stati Uniti Trump, candidato del partito repubblicano alle presidenziali del 2024, farebbe parte dell'indagine, sempre secondo Variety, che cita l'avvocato. Il tema alle Olimpiadi ha suscitato commenti e interventi di politici e personaggi famosi.

"È stata un'accoglienza calorosa quella che ho ricevuto oggi a casa mia - ha detto Imane Khelif - qui mi sento a casa, tutti i luoghi mi sono familiari. Con la grazia di Dio, potrò entrare in contatto con la gente di Tiaret con cui sono cresciuta e ho studiato durante la mia infanzia. Li saluto tutti", aggiungendo che anche il presidente della Repubblica si è complimentato con lei.