Acca Larentia, Meloni: locali a CasaPound? Bene che non sia fast food

Roma, 9 gen. (askanews) - "Ritengo di dovermi occupare di altro. Non sono cose che sono state condivise con me, ma se lo chiede a me le dico la sede di Acca Larentia è una storica sede del Msi, ho letto sui giornali che l'immobile era stato messo all'asta da Inail, se lo chiede a me chiaramente sono contenta che non sia diventata un fast food, per una sede così, storica e delicata". Giorgia Meloni risponde così in conferenza stampa alla domanda sulla decisione della Fondazione Alleanza Nazionale - nel cui Cda sono presenti numerosi esponenti di Fratelli d'Italia - di concedere 30mila euro a fondo perduto alla associazione Acca Larentia, "presieduta da un autorevole esponente di CasaPound" si sottolineava nella domanda, per acquistare i locali che ospitavano la sede del Msi di Acca Larentia, a Roma.