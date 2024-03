Abatantuono protagonista a LOL: Gli altri? Non mi facevano ridere

Roma, 22 mar. (askanews) - E' uno dei format di maggior successo di questi ultimi anni e dal 1° aprile torna su Prime Video "LOL: Chi ride è fuori", con la sua quarta stagione. La gara tra attori comici che si sfidano a suon di battute nel tentativo di far ridere gli altri senza mai ridere, quest'anno ha come protagonisti Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica, Loris Fabiani.

Per molti di loro Abatantuono, quest'anno, era l'avversario più temibile.

"Tu non sai se hai detto una cosa che faceva ridere e fanno finta di non ridere o se non ridono proprio di loro. Loro sapevano che io non ridevo proprio perché loro non facevano ridere. Ma ero io che non lo sapevo, ho avuto il dubbio. Alla fine ci dà sempre delle mazzate. La cattiveria... Quando dice le cose Diego io posso morire".

Per sei ore i dieci protagonisti sono stati chiusi in una casa, in una sfida a eliminazione, sotto l'occhio vigile dei "giudici" Frank Matano, Fedez, Lillo. Questi ultimi due hanno fatto incursioni anche come concorrenti. "Il cast scelto non faceva ridere mai, mai me.. Ridevano fra loro perché li capisci. No, ho fatto fatica, solo che io sono attore brillante, comico e drammatico, e sono forte sul drammatico e quindi facevo bene la parte di quello che, drammaticamente, si rompeva i maroni".

"E' andata così Diego, poi casomai ti mettono in un'altra edizione con quelli che fanno ridere".