A Vienna il Mercatino di Natale di Schonbrunn festeggia 30 anni

Roma, 22 nov. (askanews) - Come ogni anno in questo periodo c'è grande fermento per i Mercatini di Natale e a Vienna, culla di questa tradizione, quello di Schonbrunn è giunto alla sua 30esima edizione; gli organizzatori si aspettano almeno un milione di visitatori.

Sei settimane di festa negli chalet addobbati di rosso e bianco, dove mangiare e bere prodotti tipici e acquistare decorazioni natalizie: 81 gli espositori, in programma giostre per bambini e concerti giornalieri alle 18 ai piedi del grande albero di Natale alto 18 metri e addobbato con mille lucine al led, tra musiche natalizie e vin brulé.