Vetralla, 5 giu. (askanews) - Si è tenuta a Vetralla la seconda tappa del progetto 'Le Vie del Giubileo', promosso dalla Regione Lazio e curato da Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio). L'evento ha rappresentato l'occasione per riscoprire uno dei borghi più suggestivi del territorio laziale, capace di combinare un'anima spirituale a produzioni tipiche di eccellenza.

Abbiamo parlato con Daniele Sabatini, Capogruppo Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Lazio: "Questa iniziativa si inserisce in un contesto di appuntamenti più ampio, un calendario che prevede tappe in tutta la regione Lazio. Qui a Vetralla non possiamo non promuovere quello che è il territorio, una città straordinariamente importante per la cristianità che viene attraversata dalla via Francigena, uno dei cammini della fede più importanti d'Europa e un connubio altrettanto importante con i sapori del nostro territorio, le produzioni locali qui rappresentate che fanno emergere quella che è tradizione, quella che è un'identità territoriale che vuole aprirsi al mondo in un anno particolare come quello del Giubileo che vedrà sul nostro territorio milioni di visitatori e di pellegrini che ci auguriamo possano venire a conoscere e anche a degustare le eccellenze del nostro territorio e di Vetralla".

È poi intervenuta Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo: "Il Giubileo è sicuramente una manifestazione importante che coniuga la promozione locale e delle piccole eccellenze con un sistema regionale che ha una comunicazione, una possibilità di ampliare le potenzialità che le nostre eccellenze locali hanno quindi ritengo che sia non solo importante ma sia intelligente questo connubio che viene portato proprio in questo anno durante l'anno del Giubileo all'interno delle nostre realtà più rappresentative se volete all'interno della regione col coinvolgimento di ARSIAL, di Regione Lazio, ma soprattutto anche dei Borghi Più Belli d'Italia e di tutta una serie di attori che contribuiscono a fare la rete che è l'arricchimento credo di questa seconda tappa delle vie del Giubileo".

Dalla via Francigena, passando per la storia che si respira tra le vie di Vetralla, fino ad arrivare alla valorizzazione della produzione enogastronomica locale: la seconda tappa de 'Le Vie del Giubileo' ha condotto la comunità locale, i visitatori ed i turisti presenti in un percorso fatto di spiritualità, storia e sapori.