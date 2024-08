A Venezia sul red carpet Burton, Bellucci, Huppert e Cate Blanchett

Venezia, 29 ago. (askanews) - Sono state sicuramente Tim Burton e Monica Bellucci le star più ammirate e più fotografate sul primo red carpet dell'81esima Mostra d'arte cinematografica di Venezia. Il regista americano e la sua compagna hanno presentato in apertura del festival l'atteso "Beetlejuice Beetlejuice", che sarà nei cinema il 5 settembre. Insieme alla coppia a Venezia è arrivato tutto il cast, a cominciare dalla neo-star che interpreta il personaggio di Astrid nel film, Jenna Ortega, da una rinata Wynona Ryder, che non si vedeva da molto tempo in un festival internazionale, e dall'inossidabile Michael Keaton.

Protagonista della prima giornata e del tappeto rosso d'apertura anche Sigourney Weaver, a cui è stato consegnato il Leone d'oro alla carriera. La Presidente della giuria che assegnerà il Leone d'oro quest'anno, Isabelle Huppert, per il debutto a Venezia ha scelto un lungo abito rosso, mentre elegantissima, impeccabile come sempre ha sfilato l'attrice australiana Cate Blanchett, attesa protagonista della serie di Alfonso Cuaròn "Disclaimer". E, naturalmente, l'affettuoso saluto tra lei e la musicista Patti Smith prima dell'ingresso in sala ha scatenato tutta l'attenzione dei fotografi.