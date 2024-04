A Tokyo lo spettacolo della piena fioritura dei ciliegi

Tokyo, 4 apr. (askanews) - Turisti e residenti hanno preso d'assalto i parchi di Tokyo per godersi la piena fioritura dei ciliegi, uno spettacolo per la vista. Quest'anno però, nonostante la fioritura anticipata dei "sakura" nella capitale giapponese il 24 marzo, una decina di giorni in anticipo rispetto al solito, la piena fioritura è arrivata più tardi a causa del freddo. "I fiori di ciliegio sono così simbolici e fanno sentire tutto intorno a te gioioso e bello", dicono alcuni residenti. Anche i turisti li definiscono "magici" e "meravigliosi". Per i giapponesi ammirare l'eplosione dei sakura è un vero e proprio rituale. Si chiama "hanami", che significa letteralmente mettersi a guardare i fiori.