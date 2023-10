Milano, 20 ott. (askanews) - Le famiglie degli israeliani tenuti in ostaggio da Hamas hanno partecipato a una cena di Shabbat in loro onore a Tel Aviv. "Ho speranza, so che abbiamo i mezzi per riportarli indietro, abbiamo combattenti coraggiosi, abbiamo persone sul campo che possono fare il lavoro e abbiamo anche leve di pressione che possiamo usare se vogliamo", ha detto Hayim Or, il cui cugino è tenuto in ostaggio dai militanti di Hamas.