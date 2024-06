Milano, 6 giu. (askanews) - Il festival d'arte iLight di Singapore ritorna per la sua decima edizione dal 31 maggio al 23 giugno, con quartieri chiave come Marina Bay e Tanjong Pagar illuminati da 17 installazioni di arte luminosa. L'evento è organizzato dall'Urban Redevelopment Authority (URA) di Singapore, secondo cui la manifestazione sarebbe il principale festival di luci sostenibili in Asia.