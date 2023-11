A Scampia un murales dedicato a Julian Assange, cittadino onorario di Napoli

Napoli, 10 nov. (askanews) - Un murales dedicato a Julian Assange. Lo ha inaugurato, nel quartiere Scampia di Napoli, Stella Morris, moglie ed ex avvocato del giornalista e attivista australiano, fondatore del sito web Wikileaks, dal 2019 in carcere nel Regno Unito, con l'accusa di spionaggio per aver rivelato documenti segreti degli Stati Uniti.

"Sarà fantastico il giorno in cui Julian potrà viaggiare liberamente, venire qui ed essere ricevuto dalla città che lo ha abbracciato così calorosamente", ha sottolineato la donna in Italia per ricevere la cittadinanza onoraria che Napoli ha concesso ad Assange.

"Sono certa - ha detto - che presto sarà libero e questo anche grazie a voi e al vostro sostegno"

Alla cerimonia erano presenti il presidente dell'ottava Municipalità di Napoli, Nicola Nardella, i genitori del giornalista e attivista napoletano Mario Paciolla, morto in Colombia nel 2020, l'ex presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico oltre e la street artist Trisha Palma, autrice del murales.

"Noi avevamo pensato a questo murales prima che e succedesse tutto quello che sta succedendo in Medi Oriente - ha detto la giovane artista -però, calza proprio a pennello perché ognuno dev'essere libero di vivere e il messaggio che vogliamo dare, in particolar modo, è questo: la libertà e la cosa più importante che abbiamo. Ogni uomo ha diritto a questa cosa non c'è un libertà di classe A o di classe B".