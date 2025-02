A Sanremo la IV edizione Festival della Canzone Cristiana

Sanremo, 14 feb. (askanews) - Ha preso il via la due giorni della Quarta edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2025 www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it che si svolge in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana, nello storico Teatro F.O.S. - Teatro della Federazione Operaia Sanremese, in via Corradi, a Sanremo, e sarà trasmessa in diretta oggi e domani, 15 febbraio 2025, dalle ore 14.30 alle ore 19.30, sul profilo Facebook de "La Luce diMaria", sul profilo Facebook del Festival della Canzone Cristiana, sul canale Youtube Festival della Canzone Cristiana e sul sito ufficiale del Festival della Canzone Cristiana nonché su Rete Tv Italia ma anche in diretta radiofonica su Radio Mater e Radio Amore.

Sul palco, a condurre il Festival, insieme al Direttore artistico Fabrizio Venturi, ci sarà Carmen Attardi, volto noto della televisione e conduttrice dell'emittente radiofonica siciliana Radio Amore. Coordinerà la manifestazione l'Avvocato Brunella Postiglione.

Il Festival, organizzato dal Cantautore e Direttore artistico Fabrizio Venturi, ha ottenuto un rilevante successo mediatico nazionale nelle tre precedenti edizioni del 2022 del 2023 e del 2024.

Per la sua quarta edizione, dedicata a Papa Francesco e al Giubileo, ha ottenuto i patrocini delle più importanti istituzioni, tra cui quelli del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Regione Liguria e della Provincia di Imperia.

"Il Festival si prefigge l'intento di diffondere e di far conoscere anche in Italia la canzone di ispirazione cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede. Sant'Agostino scriveva che chi canta prega due volte e, convinti che il canto sia una preghiera di elevato vigore, ci prefiggiamo come obiettivo primario di innalzare una preghiera universale mediante il nostro Festival" ha affermato Fabrizio Venturi, il quale ha aggiunto: "L'attuale edizione sarà all'insegna del Giubileo e del messaggio cristiano che essa promana, nonché del connubio tra la Christian Music Italiana con quella degli Stati Uniti dove essa è nata. La Christian Music è in grado di instaurare un connubio creativo tra la canzone e la fede e tra la canzone e la lode a Dio, che fa proprio il linguaggio più potente che Dio ha donato all'uomo, che è la musica. La Christian Music non ha niente di diverso dalla musica che si ascolta tutti i giorni nelle radio, la differenza non è nella musica delle canzoni, ma nei testi, che, in modo esplicito ed implicito, parlano di Dio".