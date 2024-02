A Roma una Messa e un concerto per ricordare vittime di Khojaly

Roma, (askanews) - Una messa e un concerto per ricordare a 32 anni di distanza una delle pagine più dolorose della storia dell'Azerbaigian, il massacro di Khojaly, costato la vita a 613 persone.

L'Ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian presso la Santa Sede e l'Ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia, hanno ricordato i tragici eventi nella Chiesa di Santa Maria della Mercede a Roma.

L'Ambasciatore presso la Santa Sede, Ilgar Mukhtarov, ha sottolineato come i fatti di Khojaly rappresentino una delle tragedie più sanguinose del XX secolo. Mukhtarov ha inoltre

ricordato l'importante contributo che la campagna "Justice for

Khojaly", lanciata per iniziativa della fondazione Heydar Aliyev, offre a livello internazionale per sensibilizzare su quanto avvenuto.

Dal canto suo l'Ambasciatore in Italia, Rashad Aslanov, ha sottolineato che Baku ha oggi riconquistato la sua integrità territoriale, Khojaly è finalmente libera. Per l'Ambasciatore è necessario che le vittime del massacro a Khojaly ottengano giustizia e che la comunità internazionale sostenga questo appello per contribuire alla pace tanto attesa nella regione.

Le parole hanno poi lasciato spazio a un toccante concerto dell'Orchestra dell'Accademia Sannita: il programma ha previsto brani azerbaigiani, come l'Adagio di Gara Garayev, e altri di musica classica internazionale, da Bach a Verdi, da Vivaldi a Mozart.