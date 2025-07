A Roma la III Edizione di Merco imprese Italia

Roma, 11 lug. (askanews) - La III edizione di Merco Imprese Italia ha svelato le aziende con la migliore reputazione nel Paese nel 2025 durante un evento tenutosi presso l'Associazione della Stampa Estera a Palazzo Grazioli, organizzato in collaborazione con Open Gate Italia e diretto dal responsabile di Merco Italia, Massimo Micucci, e dal direttore corporate di Merco, Antonio Lechòn. Abbiamo parlato con Massimo Micucci, Direttore Merco Italia:

"In Italia abbiamo analizzato 100 aziende che sono state selezionate da manager con ruoli esecutivi a loro volta di aziende italiane che non valutavano se stesse, poi abbiamo fatto Merco Digitale che completa il quadro e l'analisi delle presenze online di tutte queste aziende e un'indagine in generale sulla società e sui consumatori".

È poi intervenuto Antonio Lechòn, Direttore Corporate di Merco:

"Siamo alla terza edizione di Merco Imprese. È davvero un piacere essere qui per poter condividere i risultati di questa terza edizione. Merco, nel suo impegno per migliorare uno dei principali asset intangibili delle aziende in questo Paese, sviluppa questo ranking che cerca di misurare in che modo i diversi stakeholder riconoscono il lavoro svolto dalle imprese in uno degli asset più importanti: la reputazione aziendale".

In questa terza edizione del Merco Imprese Italia, Ferrari conquista il primo posto nella classifica delle aziende con la migliore reputazione, seguita da Ferrero in seconda posizione e Barilla al terzo posto. Abbiamo, poi, parlato con Nicola Corradi Group Communication & External Relation Barilla Group:

"Siamo molto felici di essere stati valutati su tutto ciò che noi da ieri abbiamo pubblicato sul nostro report di sostenibilità che è un documento molto approfondito e molto specifico di quasi 250 pagine dove raccontiamo ciò che abbiamo fatto in termini di rapporti con le comunità, in termini di energia rinnovabile, packagin e tutto ciò che l'azienda fa siamo felici sia stato riconosciuto anche quest'anno".

Infine è intervenuta Elvira Petaroscia, Customer Engagement & Value Management Director di WINDTRE:

"Wind Tre mette al centro di tutta la sua strategia le persone, che siano dipendenti, clienti o addetti commerciali. Promuoviamo un concetto di tecnologia ed innovazione che è funzionale a soddisfare i bisogni delle famiglie per rendere la loro vita più semplice in una logica di responsabilità e sostenibilità".

Questa terza edizione ha contato in totale 2.545 interviste con la partecipazione di 333 manager esecutivi, 86 esperti dell'ambito economico, 70 esperti dell'ambito sociale e 46 esperti di altri settori. Inoltre, ha visto la partecipazione di 2.000 consumatori (Merco Società). A queste valutazioni si aggiunge anche un'analisi della reputazione digitale delle aziende (Merco Digital), con 352.614 menzioni online in collaborazione con Nethodology.