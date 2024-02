A Roma il Colosso di Costantino, Gualtieri: rende maestosità antichità

Roma, 6 feb. (askanews) - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è intervenuto alla presentazione dell'imponente Colosso di Costantino collocato nel giardino di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini; una ricostruzione in scala 1:1, grazie alla collaborazione tra Sovrintendenza Capitolina, Fondazione Prada e Factum Foundation for Digital Technology in Preservation, con la supervisione di Claudio Parisi Presicce, sovrintendente capitolino ai Beni Culturali. Il colosso, alto circa 13 metri, sarà visitabile gratuitamente, ha detto Gualtieri.

"Stiamo cercando di recuperare le dimensioni dell'antichità - ha dichiarato il sindaco alla presentazione - poco tempo fa abbiamo fatto il Museo della Forma Urbis, proiettando i frammenti della forma urbens sopra una mappa famosissima del '700 per fare in modo che proiettassero la dimensione di Roma nell'antichità. Lì siamo andati in orizzontale, qui andiamo in verticale, invece, e ci rendiamo conto della maestosità, della dimensione verticale dell'antichità".

"Cerchiamo di capire come fosse originariamente una statua di queste dimensioni - ha aggiunto - con un piede e una testa così grandi, sono 13 metri d'altezza, una statua colossale e non era l'unica dell'antica Roma, ma ci piace che sia fruibile, per essere ammirata ma anche per essere un po' una porta di accesso allo scrigno di tesori che i Musei Capitolini posso offrire".

Il colosso, ha concluso, "lo potranno vedere tutti, sarà libero l'accesso e l'invito è anche ad andare nei Musei Capitolini e scoprirne i tesori che sono sempre più di quanto uno riesca ogni volta a vedere e ricordare e questo colosso ci aiuterà a comprenderne meglio alcuni".