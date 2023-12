A Roma cerimonia per donazione nuova Lamborghini Urus alla Polizia

Roma, 12 dic. (askanews) - A Roma, in piazza del Viminale, la cerimonia per la donazione di una Urus Lamborghini alla Polizia; entrerà in servizio a partire dal 2024. Alla cerimonia di consegna erano presenti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia, Vittorio Pisani e Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Automobili Lamborghini.

La collaborazione tra Automobili Lamborghini e la Polizia di Stato è iniziata nel 2004 e la Urus Performante è il sesto esemplare Lamborghini a entrare nella flotta della Polizia Stradale.

Urus Performante è stata allestita dai tecnici Lamborghini a Sant'Agata Bolognese, a partire dagli esterni, seguendo le specifiche della Polizia. La livrea è stata disegnata dal Centro Stile Lamborghini e combina il classico "Azzurro Polizia di Stato" al bianco con le fasce tricolori sui brancardi e sulla linea di cintura. Sulle portiere sono stati applicati i loghi della Polizia in pellicola riflettente, mentre sul tetto è stata installata una barra luminosa con luci Led blu a 360 gradi, combinata con una sirena elettrica bitonale. Nell'abitacolo, tra le altre cose, presenti un cassetto blindato porta arma, un pannello per messaggi grafici abbattibile e uno speciale vano alloggiato nel bagagliaio per lo stivaggio delle attrezzature di ordinanza e di un defibrillatore per interventi di pronto soccorso.

Completa la dotazione un frigo portatile per il trasporto organi comprensivo di display e datalogger per monitoraggio costante della temperatura interna.