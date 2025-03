A Rio esplode il Carnevale e si festeggia anche lo storico Oscar

Rio de Janeiro, 3 mar. (askanews) - Le scuole di samba di Rio de Janeiro accendono l'iconico Sambodrome dove esplode ancora di più l'atmosfera di festa con la notiza della vittoria storica del Brasile agli Oscar per "I'm Still Here" che ha conquistato la vittoria come miglior film in lingua non inglese, un premio storico per il Paese.

Il film, diretto da Walter Salles, racconta la storia della scomparsa dell'ex deputato Ruben Paiva nel 1971 e della moglie Eunice durante la dittatura militare al governo nel Paese fra il 1964 e il 1985.

"Non c'è giorno migliore di una domenica di Carnevale per vincere l'Oscar" hanno urlato alcuni partecipanti alla sfilata colorata.