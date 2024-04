A Rafah un palazzo distrutto da bombe, i residenti fra le macerie

Roma, 20 apr. (askanews) - Sfollati palestinesi esaminano le macerie di un edificio colpito da Israele a rafah, nel sud della striscia di Gaza. I residenti spiegano che un ufficiale israeliano ha avvertito di evacuare l'edificio entro quindici minuti. Il bombardamento è avvenuto un'ora dopo.

"Il vicinato, la casa sono stati bombardati. Anche il cimitero non è stato risparmiato. Questa è Rafah, dove dicono che gli sfollati dovrebbero andare per essere al sicuro. Non ho parole" dice un residente, Adnan al-Arja.

Secondo fonti palestinesi a Rafah oggi nei bombardamenti sono morte almeno 10 persone.