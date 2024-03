A Pozzuoli il giuramento degli allievi del Corso Eolo VI dell'Aeronautica Militare

Pozzuoli, 21 mar. (askanews) - Gli allievi del corso Eolo VI dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (Na) hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana e alle Istituzioni nel corso della cerimonia ufficiale che si è svolta sul piazzale Medaglie d'oro dell'istituto.

Erano presenti, tra le altre autorità politiche, militari, civili e religiose, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti e il Tenente Colonnello dell'Esercito Gianfranco Paglia, Medaglia d'oro al Valor Militare, in rappresentanza del Gruppo dei decorati di Medaglie d'Oro.

Nell'occasione, come da tradizione, è stata celebrata anche "la giornata in onore delle Medaglie d'Oro al Valor Militare", con la lettura di un messaggio augurale.

I due momenti salienti della cerimonia, la lettura della formula del Giuramento da parte del comandante dell'Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Luigi Casali e il battesimo del Corso Eolo VI, sono stati sottolineati dal sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori".

"Allieve ed allievi ufficiali del corso Eolo VI - ha detto il ministro Crosetto nel suo saluto - vi saluto con il rispetto che merita ogni persona che decide di fare una scelta come quella che voi avete fatto oggi. Sarete proiettati in un futuro diverso da quello che abbiamo vissuto noi, fatto di tecnologia, d'intelligenza artificiale, di aerei di sesta generazione, di Cyber di spazio... scenari che oggi non siamo neanche in grado di definire e che voi dovrete dominare. Nessuno di noi può prevedere cosa può succedere e tutto ciò che noi possiamo augurarci è di preparare persone che quella modernità e difficoltà che avremo oggi, domani, tra 10 anni o tra vent'anni, ci sia qualcuno in questo Paese che sappia dominarle, prevederle, capirle e anticiparle e, con queste capacità, sappia offrire quello che siete chiamate offrire: difesa e sicurezza alla vostra nazione".