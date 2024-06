A Pitti Uomo Macron lancia la nuova collezione 'Macron Clubhouse'

Firenze, 12 giu. (askanews) - Una linea nuova dal respiro contemporaneo e che, per la prima volta, si differenzia dall'abbigliamento prettamente tecnico-sportivo. Macron, azienda leader nel mondo sportswear, ha presenziato per la prima volta a Pitti Uomo 2024 per lanciare ufficialmente la collezione high-end 'Macron Clubhouse'. La collezione Macron Clubhouse si presenta con un design funzionale, sportivo e contemporaneo, così da far coesistere il gusto sportivo tradizionale di casa Macron con le nuove caratteristiche fashion e casual.

Gianluca Pavanello, Amministratore Delegato di Macron, ha presentato così la nuova collezione: "Macron Clubhouse rappresenta per noi una nuova sfida, la nostra intenzione è quella di contaminare lo sport con il fashion. Non ci poteva essere location migliore del Pitti per il lancio della nostra nuova collezione, rappresenta al meglio le nostre ambizioni. Macron Clubhouse nasce per vivere lo sport, ma anche per vestire i nostri clienti fuori dal campo. La nuova linea è composta da materiali assolutamente innovativi".

Il lancio della nuova linea firmata Macron si inserisce all'interno di un percorso di graduale crescita del marchio che, ad oggi, si attesta come brand leader nel settore, non solo in Italia ma anche all'estero. "Stiamo reinvestendo in nuovi progetti, vogliamo continuare a crescere" - prosegue l'AD di Macron Gianluca Pavanello - "La nostra intenzione è quella di costruire una grandissima azienda italiana proiettata in tutto il mondo, infatti stiamo investendo tanto anche in persone, tecnologia ed innovazione".

La collezione Macron Clubhouse, presentata ufficialmente a Pitti Uomo 2024, rappresenta un nuovo capitolo dell'esperienza Macron, disegnando un connubio tra sport e lifestyle.