A Piazza del Popolo a Roma la manifestazione del Pd "contro la destra estrema"

Roma, 11 nov. (askanews) - Ha preso il via, nel primo pomeriggio di sabato 11 novembre 2023, in Piazza del Popolo, a Roma, la manifestazione del Pd, la prima da segretaria di Elly Schlein, arrivata accolta da una folla di sostenitori che ha salutato alzando i pugni e dicendo: "Andiamo avanti".

La mobilitazione è stata convocata per lanciare la sfida alla "estrema destra che governa l'Italia" e per l'esordio della campagna d'autunno, lanciata per proseguire "l'estate di mobilitazione" e avviare la rincorsa al voto per le europee.

Giustizia sociale, giustizia ambientale, sanità, lavoro, salario minimo e pace sono le parole d'ordine della manifestazione che, nelle intenzioni della segretaria democratica, segna un altro passo avanti verso la costruzione "dell'alternativa" cioé di un'alleanza che metta da

parte i dispetti reciproci per strapparsi "lo zero virgola" e lavori invece unita, come sul salario minimo.

Un lavoro non semplice, però, è proprio tenere insieme gli alleati: il M5s con Giuseppe Conte e Verdi-Sinistra con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, mentre si tiene lontano Carlo Calenda, pronto a fare battaglie insieme "sui contenuti" ma convinto anche che "non funzioni andare in piazza di continuo".

La guerra in Medio Oriente è, inevitabilmente, l'altro grande tema del giorno con la Schlein attentissima a mantenere la

"posizione equilibrata" che fin qui le è stata riconosciuta da tutto il partito. Niente bandiere con la stella di David o della

Palestina, quindi: oltre a quelle del Pd solo bandiere arcobaleno.

Per convogliare le persone in piazza sono stati organizzati 175 pullman, 7 treni speciali e sono stati mobilitati 150

volontari.