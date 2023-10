Parigi, 23 ott. (askanews) - A Parigi migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare in sostegno del popolo palestinese dopo l'intensificarsi dei bombardamenti israeliani. I dimostranti chiedono di fermare l'operazioni militare, cominciata il 7 ottobre dopo l'attacco coordinato di Hamas in Israele.

In un'altra parte della città si è svolta invece una manifestazione per chiedere la liberazione degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas.