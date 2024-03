A Parigi Chanel omaggia Deauville, cappello da spiaggia protagonista

Roma, 5 mar. (askanews) - L'ultimo giorno della Settimana della Moda di Parigi, Chanel ha presentato al Grand Palais una sfilata dominata da grandi cappelli da spiaggia, abiti a balze, cappotti con cinture, nella cornice ricreata delle spiagge di Deauville.

La collezione autunno-inverno 2024-25 vuole "rendere omaggio a Deauville, il luogo leggendario in cui Gabrielle Chanel incontrò il suo destino", ha spiegato il direttore artistico, Virginie Viard, nella sua dichiarazione d'intenti.

È a Deauville, località balneare chic nella Manica, che Gabrielle Chanel aprì infatti la sua prima boutique nel 1912, vendendo un accessorio molto appropriato alla ventosa Normandia: il cappello da spiaggia.

Proprio questo accessorio è stato innegabilmente il protagonista in passerella. Indossato dalla maggior parte delle modelle, in bianco immacolato o in rosa cipria, a volte con gioielli d'argento incastonati per un tocco chic.

Una sfilata incentrata sul tema dell'evasione. Anche la palette della collezione si è ispirata alle tonalità luminose o pastello del rosa, della malva, dell'arancio e del blu pallido dei cieli mutevoli di Deauville. Gli abiti-lingerie color avorio sono stati seguiti da abiti romantici, in chiffon a balze, la cui leggerezza evocava il movimento delle onde o del vento.