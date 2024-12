A MIND un nuovo sistema di costruzione modulare e sostenibile

Milano, 6 dic. (askanews) - Presentato a Milano da Federated Innovation @MIND un innovativo sistema modulare costruttivo in legno, calcestruzzo e massetto a secco, nato nell'ambito del progetto di ricerca Modular Prefab Construction System dell'area tematica Smart Places & Building Innovation. Abbiamo parlato con Federico Frattini, Ambassador of the Innovation Alliance - The city of the future:

"Federated Innovation è un network di circa 40 aziende che si propone di favorire l'innovazione collaborativa con l'idea di realizzare innovazioni che poi possano essere testate sul sito di Mind. E questo è quello che è accaduto nell'ambito di questo progetto che con il coinvolgimento di Woodbaton, Mapei, Sangoben e Lendlease ha portato alla realizzazione di un solaio modulare sostenibile che verrà adottato per le costruzioni del Westgate qui in Mind".

In questa area vengono sviluppati progetti tecnologici che hanno l'obiettivo di fissare nuovi standard di sostenibilità, migliorare le condizioni di lavoro, aumentare l'efficienza, la salute e la sicurezza nel settore delle costruzioni. È poi intervenuto Stefano Minini - Project Director - Science & Tech Europe Lendlease

"Oggi attraverso il lavoro di Lendlease, Mind che è un laboratorio di città del futuro diventa anche un cantiere perché grazie ad un lavoro congiunto di Lendlease all'interno di Federated Innovation con un numero di aziende importanti, Mapei, Sangoben e Woodbaton abbiamo realizzato un prototipo di una tecnologia che sia sostenibile sia in grado di implementare la sicurezza".

Un progetto nato dalla collaborazione di un gruppo di imprese della rete, tra cui Wood Beton, punto di riferimento in Italia per la progettazione di strutture e sistemi costruttivi industrializzati in legno e calcestruzzo. È infine intervenuto Giovanni Spatti AD di Wood Beton:

"Stiamo parlando di Prepanel, un solaio a struttura mista in legno e calcestruzzo interamente realizzato in un'officina. È un prodotto che ovviamente ha delle altissime prestazioni dal punto di vista acustico, dal punto di vista della compartimentazione al fuoco, dal punto di vista della rigidezza flessionale, ma che riesce contemporaneamente anche a rispettare tutte le esigenze della sostenibilità dedicata nei suoi tre aspetti fondamentali che sono quello ambientale, quello sociale e quello economico".

Un progetto di filiera che ha coinvolto fornitori, fabbricatori e utilizzatori in un ecosistema collaborativo come quello di MIND, dove ricerca, sperimentazione e applicazione concreta si incontrano per sviluppare progettualità rivoluzionarie.