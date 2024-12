A Milei la cittadinanza italiana, fra Mercosur e amicizia con Meloni

Roma, 14 dic. (askanews) - La visita a Roma del presidente argentino, il nazionalista Javier Milei, è stata l'occasione per il conferimento della cittadinanza italiana da parte del governo dell'alleata Giorgia Meloni per lui e la sorella minore Karina, la sua principale consigliera politica. I Milei avevano nonni calabresi e il presidente ha sempre dichiarato di sentirsi profondamente legato all'Italia.

L'iter della pratica sarebbe stato in lavorazione per mesi e la notizia è stata accolta da molte critiche. In Italia per esempio Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha parlato di una "intollerabile discriminazione" verso i ragazzi nati in Italia da migranti che faticano a ottenere la cittadinanza.

Da parte del governo di Roma rafforzare i legami con Buenos Aires è anche questione commerciale. Da un lato si vuole assicurare sbocchi in Sud America mentre l'elezione di Trump rende probabile l'imposizione di nuovi dazi. Dall'altro però ci sono conflitti interni all'esecutivo circa l'opportunità di ratificare l'accordo per l'abolizione dei dazi dell'Unione Europea con il Mercosur, temuto dagli agricoltori italiani.

Il presidente argentino sabato sera sarà ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia in corso al Circo Massimo.