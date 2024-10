A Milano l'"agenzia di viaggi" per migranti clandestini, 10 arresti

Milano, 16 ott. (askanews) - Funzionava come una agenzia di viaggi, ma per migranti clandestini da trasferire dall'Egitto all'Italia. I "facilitatori" del traffico si trovavano a Milano dove raccoglievano i soldi e gestivano la logistica per favorire l'arrivo di migranti partiti dall'Egitto, transitati in Libia prima di salpare sui barconi verso l'Italia. La polizia di Milano, su disposizione della direzione distrettuale antimafia ha fermato 10 persone di origine egiziana indagate a vario titolo per i reati di associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nonché esercizio abusivo dell'attività creditizia. Secondo le indagini, la cellula milanese era inserita in un più ampio network criminale internazionale, con ramificazioni in Egitto, Libia e altri Paesi europei.