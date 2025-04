A Miami l'Oscar dei Porti, il premio delle eccellenze Made in Italy

Roma, 15 apr. (askanews) - Un premio per i più grandi protagonisti del mondo portuale, le eccellenze della Blue Economy fino alle persone per cui il mare, da sempre, ricopre un ruolo cardine nel proprio percorso. Miami diventa capitale del Made in Italy, con l'Oscar dei Porti, kermesse ideata e condotta da Roberto Onofri, che si è svolta nella prestigiosa location dell'ex Villa Versace.

Spiega Dj Onofri: "L'italiano arriva qua, ha il mordente, quella che a Napoli chiamano la cazzimm, per poter intervenire, provare a emergere con un progetto e l'America ti dà una grande chance: di provare, riprovare, e se ci riesci, hai veramente fatto bingo. Io sono contento di premiare chi ce l'ha fatta".

Accanto a sè, Onofri ha voluto nuovamente Gloria Zanin, ex Miss Italia oggi apprezzata conduttrice. "L'orgoglio italiano, per noi italiani e per gli italiani all'estero, è grande quando si parla dell'Italia come delle vere eccellenze. Sono onorata e contenta di essere qua".

Tra i momenti clou della diciottesima edizione, la consegna dell'Oscar dei Porti a Raf, cantautore tra i più amati da oltre quarant'anni che, per l'occasione, ha intonato uno dei brani di punta della sua discografia: "Gente di mare". "L'Italia, negli anni, si è svincolata da quando ero ragazzino, da quei luoghi comuni che aveva: mandolini pizza e mafia ed è diventata qualcosa per quale noi italiani dobbiamo essere fieri, rendercene conto. Viaggiando, capisci quanto gli italiani sono apprezzati nel mondo".

Di seguito tutti i premiati dell'Oscar dei Porti 2025: Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti; Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e Trasporti; Davide Bordoni, Amministratore Unico di RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti; Maria Giovanna Elmi, volto storico RAI in Italia e nel mondo; Compagnia Portuale Civitavecchia; Cooperativa Ariete; Gaudenzio Parenti; Nicola Ianeselli; Gaspare Borsellino, Agenzia Italpress; Massimiliano Grasso; Federica Montaresi, Commissario Autorità Portuale La Spezia; Gianluca Di Carlo; Chef Valter Mancini, Executive Chef di Villa Versace; Raf; Arianna; Vincenzo Bertucci; Chef Emanuele Gasperini; Tiziana Murgia, ASSOPORTI; Andrea Brachetti, CEO We Com Società; Giovanni Zappia, Ceo EXELENTIA; Giulio Cupini e Fabio Scalet, DE GUSTO. Tra i premi speciali Italiani nel mondo: Cesare Sassi; Carlo Conti; Francesco Totti. Infine, Menzioni Speciali per Antonio Couture e Lorenzo Basilico; Viviana Ramassotto, VIVI MAKEUP; Nicola Liguori; Nuccio Giannino, singer-chef.