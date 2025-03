A Key Energy il piano Hera: 1,1 miliardi per la svolta green

Rimini, 5 mar. (askanews) - Energia più economica e al tempo stesso più sostenibile. E' la doppia sfida che l'Europa sta affrontando e che il Gruppo Hera traduce in investimenti concreti. La multiutility, protagonista a KEY - The Energy Transition Expo di Rimini, ha stanziato oltre un miliardo di euro fino al 2028 per ridurre le emissioni e offrire ai propri clienti soluzioni energetiche più convenienti. Un percorso che punta alla neutralità carbonica, come spiega il presidente esecutivo Cristian Fabbri.

"Noi nel nostro piano industriale cerchiamo di coniugare questi due aspetti proponendo soluzioni e iniziative che vanno verso una sostenibilità economica e quindi un costo di energia più bassa per i nostri clienti e dall'altro lato contribuiscono alla decarbonizzazione dei centri di consumo. Dedichiamo più di un miliardo di euro, più del 20% del nostro piano di investimento e del piano industriale che arriva al 2028, e tocchiamo vari aspetti andando a cercare quelle nicchie dove si riescono a coniugare bene questi due elementi: sostenibilità economica e transizione energetica".

Dal fotovoltaico all'idrogeno verde, passando per il teleriscaldamento e l'efficienza energetica, il Gruppo punta a raggiungere obiettivi concreti entro il 2028: energia elettrica rinnovabile per tutti i clienti domestici, 300 megawatt di capacità fotovoltaica installata e due Hydrogen Valley a Modena e Trieste. Un piano che si inserisce nella strategia di neutralità carbonica del Gruppo, che prevede tappe intermedie di riduzione delle emissioni fino al Net Zero nel 2050.

"Sono tutti investimenti che vanno verso la transizione energetica, economicamente sostenibile per il nostro gruppo e per il nostro sistema dei clienti ai quali ci rivolgiamo - aggiunto Fabbri -. Abbiamo presentato il piano di transizione climatica a giugno del 2024, siamo stati primi nel settore delle multiutility a presentarlo: il 90% delle nostre emissioni sono legate alle emissioni dei nostri clienti che consumano energia e gas, perché noi siamo il terzo operatore in Italia, abbiamo più di 4 milioni e mezzo di clienti e quindi il nostro obiettivo è proprio ridurre le loro emissioni, decarbonizzare i loro consumi e lo possiamo fare solo insieme aiutandoli a spendere meno e a consumare meglio".

Un approccio che vede il Gruppo impegnato su più fronti: dalla riqualificazione delle reti all'installazione di impianti rinnovabili, dalle soluzioni per la mobilità sostenibile all'illuminazione pubblica a led. Al centro della strategia ci sono i clienti finali, veri protagonisti della transizione energetica.

"Hera Comm, la società dell'energia del gruppo Hera, si impegna ed è attenta a sostenere famiglie e aziende nel percorso di transizione energetica, ma anche soprattutto nella riduzione dei consumi e quindi della spesa - ricorda Isabella Malagoli, amministratore delegato Hera Comm - abbiamo aiutato decine di migliaia di famiglie a riqualificare i propri impianti in casa fino a diventare autoproduttori di energia con impianti fotovoltaici, ma siamo anche a fianco di piccole, medie e grandi imprese sugli stessi campi. Quindi realizzazione di impianti fotovoltaici, riqualificazione della propria impiantistica per consumare e spendere meno. Quindi transizione ecologica sì, risparmio sicuramente e efficientemente dei consumi anche".

I risultati ottenuti finora sono incoraggianti: negli ultimi dieci anni il Gruppo ha realizzato oltre 2.400 interventi di efficienza energetica per imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, evitando l'emissione di 600.000 tonnellate di CO2.