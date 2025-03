A Key Energy 2025 Seapower presenta il futuro delle rinnovabili

Rimini, 6 mar. (askanews) - Dal fotovoltaico all'eolico offshore, passando per il biometano. Seapower, centro di ricerca nato all'Università di Napoli "Federico II", si afferma nel settore delle rinnovabili come protagonista della transizione energetica italiana. A Key - The Energy Transition Expo di Rimini, il consorzio presenta il suo percorso di crescita: oltre 90 progetti attivi, un portafoglio di 2.300 MW di energia da fonti rinnovabili distribuito su 11 regioni, e ora cinque nuovi impianti fotovoltaici in Campania che consolidano il suo ruolo di EPC Manager.

"E' un mercato ormai molto popoloso, la fiera ne è un testimone, ma ci sono nuovi entranti - dice Francesco Lioniello, vicepresidente di Seapower -. Il campo è minato nel senso che tra una difficile normativa nella quale barcamenarsi e orientarsi, i problemi di rete, le progettazioni che vengono fatte in una prima fase per l'autorizzazione, ma poi sotto un occhio diverso per la parte esecutiva e sotto un occhio diverso per la parte di cantiere, sono comunque articolate."

Tra le più recenti collaborazioni, Seapower ha seguito come partner strategico l'ingresso nel mercato delle energie rinnovabili di Cogefeed, che quest'anno si è anche quotata in borsa. "Noi abbiamo fatto insieme a lui un passo per noi importante - spiega il vicepresidente - nel senso che oltre ai semplici servizi di progettazione, oggi siamo diventati un EPC manager. Quindi che facciamo? Accompagniamo dalla progettazione alla realizzazione dell'impianto gestendo squadre, logistica, programmi, tempi e quant'altro".

Con oltre 90 progetti in corso, Seapower oggi è strutturata in due divisioni: una focalizzata sulla progettazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo energetico, biogas ed eolico, e una dedicata alla ricerca universitaria. "Il settore è certamente maturo - commenta Lioniello -. È difficile la crescita perché c'è una domanda altissima in un contesto che è chiaramente un contesto normato e quindi la politica segue la domanda."

Con un team di 25 professionisti qualificati e strutture sperimentali all'avanguardia, Seapower guarda al futuro puntando su ricerca applicata e innovazione tecnologica. La sfida sarà quella di crescere ulteriormente per competere a livello internazionale, mantenendo in Italia il valore di una filiera che sta trasformando il nostro sistema energetico, creando nuove opportunità per il Paese.