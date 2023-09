A Diamante (Cs) il campionato italiano di mangiatori di peperoncino

Diamante, 11 set. (askanews) - Ottocentodiciassette grammi di peperoncino "Diavolicchio Diamante" divorati in appena mezz'ora, con buona pace delle sue papille gustative. Carmelo Francavilla di Mesagne, in provincia di Brindisi, è il nuovo campione italiano di mangiatori di peperoncino dopo aver trionfato alla 31esima edizione del Peperoncino Festival che si è svolta a Diamante, in provincia di Cosenza. A incoronarlo, l'attore Gianni Pellegrino, conosciuto con il soprannome di "Re Peperoncino".

"Per me significa tantissimo - ha detto il neo campione italiano - perché sono sei anni che vengo qui a Diamante e avere la conferma di essere campione nazionale per me è una gratificazione senza eguali".

La manifestazione calabrese, dedicata al peperoncino, richiama ogni anno tantissimi turisti e appassionati da ogni parte del mondo e - tra tanti eventi gastronomici e culturali - è anche un'occasione per mettere in evidenza le molteplici proprietà benefiche che questa spezia ha sulla salute di chi la consuma.