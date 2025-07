A Copenaghen "il ristorante in bicicletta" dello Chef Morten

Copenaghen 9 lug. (askanews) - Cucinare viaggiando in bicicletta, assaggiare piatti tipicamente danesi o ricette prelibate "on the road", mentre si pedala attraverso la città. Un'esperienza a 360 gradi che coniuga enogastronomia, turismo lento e sostenibilità. È ciò che propone da una ventina di anni Morten, meglio conosciuto come "lo chef dei ciclisti", a Copenaghen. Abbiamo partecipato al tour, soffermandoci lungo il fiume, nel quartiere Christiania della capitale danese, e vicino ai canali che attraversano la città.

"Il mio concept e la mia filosofia - dice ad askanews - consistono nel fatto che con questa cucina in bicicletta siamo in grado di girare per Copenaghen e di fare cinque portate. Iniziamo con un incontro, una presentazione. Consegniamo ai nostri ospiti borse, posate, bicchieri anche per il vino. E iniziamo il tour. E' un ristorante speciale: mangiamo mentre scopriamo nuovi posti. Anche per me è un'emozione, per restare in contatto con l'intera città.

Un'esperienza 'appetibile' per il pubblico più vario: dai turisti ai residenti, per compleanni o semplicemente per vivere una serata diversa.

"Un'esperienza totale. Esattamente - prosegue -. Noi offriamo non solamente il cibo, ma offriamo una esperienza piuttosto originale. È un ristorante itinerante, con un menu da assaggiare diffuso in tutta Copenaghen. E poi, ogni volta cambiamo ambientazione, e piatto. Abbiamo appena mangiato gamberetti fritti nel quartiere Christiana, poi un'altra specialità vicino al lago. Il prossimo piatto potrebbe essere servito nel parco o nel centro di Copenaghen, in un vicolo. E' un modo molto divertente e bello di cenare mentre si pedala all'aperto e si scopre la città che si sta visitando". Per maggiori info: https://www.cykelkokken.dk/

