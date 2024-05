Cannes, 24 mag. (askanews) - Red carpet a passo di danza per il cast di "All We Imagine as Light" con la regista Payal Kapadia e le attrici Kani Kusruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam e Hridhu. Il film segna il ritorno dell'India in concorso al festival dopo 30 anni con una storia che racconta la società indiana attraverso la vita di tre donne.