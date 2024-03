A Bruxelles seconda giornata Consiglio Ue, oggi anche Euro Summit

Bruxelles, 22 mar. (askanews) - Sta per iniziare a Bruxelles la seconda giornata del Consiglio europeo. Questa mattina dopo la foto di famiglia in occasione del trentesimo anniversario dello Spazio economico europeo, ci sarà uno 'scambio di opinioni' con i primi ministri di Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Alle 10.30 è previsto l'Euro Summit. Riprenderanno quindi i lavori del Consiglio, con in agenda i temi non ancora affrontati ieri, a partire dall'Intelligenza artificiale e dall'agricoltura. Quest'ultimo è un argomento che interessa particolarmente all'Italia, che chiede - tra le altre cose - una rapida riforma della Politica agricola comune (Pac) ma anche l'estensione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, prevedendo un incremento del regime de minimis, nonchè una moratoria dei debiti delle imprese agricole. "Molte richieste italiane sono già state accolte, vediamo se domani (oggi, n.d.r.) riusciamo a strappare qualcosa in più", ha detto nella notte il ministro Francesco Lollobrigida, presente a Bruxelles.

Tema indirettamente collegato è quello dell'eventuale innalzamento dei dazi sul grano russo, chiesto anche ieri da Volodymyr Zelensky, che avrebbe un impatto non irrilevante sull'Italia.

Nel pomeriggio, al termine del summit, Meloni è attesa agli Stati generali dell'Italia a Bruxelles, in cui interverranno anche il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani; il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida; il ministro per gli Affari Europei le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffele Fitto; il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Previste tre sessioni di lavoro, dedicate rispettivamente alla competitività e crescita economica, alla difesa e sicurezza europea e alle priorità geografiche del Governo italiano, con focus sui Balcani, il Mediterraneo e l'Africa. Tra gli interventi anche quello del commissario europeo per gli Affari Economici e Finanziari Paolo Gentiloni.

(Immagini: EbS)