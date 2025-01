A Bologna magistrati fuori dell'aula per protestare contro la riforma

Bologna, 25 gen. (askanews) - "Una riforma punitiva che non migliorerà il servizio ai cittadini". La presidente dell'Associazione nazionale magistrati dell'Emilia-Romagna, Eleonora Pirillo, spiega così le ragioni della protesta dei magistrati all'inaugurazione dell'anno giudiziario contro la riforma costituzionale della giustizia a Bologna.

"Si insiste sulla separazione delle carriere e poco sul fatto che i nostri disciplinari saranno affidati a un'altra corte, indebolendo l'autogoverno della magistratura - sottolinea Pirillo -. Avremo due Csm e saremo sorteggiati per gli organi di autogoverno, sottraendoci il diritto di elettorato attivo e passivo. E' gravissimo".

"I processi non dureranno un giorno in meno - avverte la presidente Anm Emilia-Romagna -. Abbiamo bisogno di risorse umane e strumenti. Il processo penale telematico è entrato in scena già monco, tanto che 87 presidenti di tribunali ne hanno sospeso l'esecutività".

"Invece di migliorare le condizioni per magistrati, personale e cittadini - conclude Pirillo - si punta su una modifica costituzionale che altera gli equilibri dello Stato. Una riforma della magistratura, non della giustizia, che non ci aiuterà a rendere un servizio migliore".