A Bogotà la Colpatria Tower illuminata in onore di Gabriel Garcia Marquez

Bogotà, 6 mar. (askanews) - L'emblematica Colpatria Tower, uno dei principali punti di riferimento della capitale della Colombia, Bogotà è stata illuminata per rendere omaggio al premio Nobel per la letteratura Gabriel Garcia Marquez, in occasione del lancio della sua opera postuma, "Fino ad agosto".

L'ultimo libro del gigante del "realismo magico" latinoamericano, è stato pubblicato in spagnolo il 6 agosto con il titolo originale "En agosto nos vemos". La versione in inglese è prevista per la fine del mese.