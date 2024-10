A 31 anni muore Liam Payne, One Direction: caduto da un balcone

Buenos Aires, 17 ott. (askanews) - Il musicista britannico Liam Payne, ex membro della boy band "One Direction", è morto a 31 anni dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Cosa sia realmente successo lo chiarirà una inchiesta. La polizia argentina per ora ha fatto sapere di aver risposto a "una chiamata al 911 (numero di emergenza) che segnalava un uomo aggressivo che poteva essere sotto l'effetto di droghe o alcol", poi la tragedia.

Uno choc per milioni di fan degli One Direction, oltre a Payne Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik e Harry Styles, che sono stati un fenomeno musicale e mediatico, protagonisti di un successo fulminante, prima di dividersi e intraprendere carriere soliste. Molti fan e curiosi si sono riuniti in silenzio davanti alla porta dell'hotel Casa Sur dove è stato dichiarato il decesso.