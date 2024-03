8 marzo, Chadia racconta le difficoltà di chi ha subito violenza

Milano, 8 mar. (askanews) - "Filo spinato - La Superbia" è il nuovo singolo di Chadia, un pezzo che racconta le difficoltà di andare avanti dopo aver subito una violenza che inevitabilmente ha procurato ferite che faticano a cicatrizzare, è dedicato a tutte quelle donne che ogni giorno lottano contro i fantasmi del passato. Il brano esce in occasione della festa della donna e la rapper ha deciso di sostenere "WeWorld", organizzazione italiana che da 50 anni difende i diritti di donne e bambini in 27 Paesi del Mondo. Nell'ambito di questa collaborazione Chadia, nata in Spagna da genitori marocchini, ha incontrato un gruppo di studentesse provenienti da diverse scuole della periferia di Milano e con loro ha condiviso storie, opinioni e punti di vista sulle relazioni, sugli stereotipi e sulle difficoltà di vivere in contesti sociali più complicati.

"Una cosa molto importante e che credo sia molto vera è che ogni giorno si impara qualcosa di nuovo. Credo che oggi ho reimparato a riguardarmi di nuovo dentro. Le ragazze mi hanno parlato con un'onestà e un'timidezza stupenda, mi hanno accolto, mi hanno aperto il loro cuore e credo che mi abbiano anche aiutato molto a ritrovare quella bambina che è dentro di me. Spero che questo dia la possibilità a tutte le ragazze di questo mondo di ritrovarsi in quello che ho vissuto che viviamo ogni giorno".

"Filo spinato - La Superbia", il secondo di una serie di brani associati ai sette peccati capitali, e fa parte del nuovo capitolo della storia musicale di Chadia, tornata da pochi mesi in una veste più matura e consapevole.