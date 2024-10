Roma, 7 ott. (askanews) - Roxane Farmanfarmaian è una esperta di Medio Oriente e docente dell'università di Cambridge in Inghilterra. In questa intervista con l'agenzia France Presse analizza il conflitto in corso fra Israele e Hamas sul territorio di Gaza, e fra Israele e Hezbollah in Libano, sostenendo che il governo di Benjamin Netanyahu non vuole una soluzione a due Stati, ma a uno Stato solo che includa anche il sud del Libano.