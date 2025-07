"42", Pietro Orlandi al Giffoni: convinto che avrò verità e giustizia

Roma, 21 lug. (askanews) - Si intitola "42" il docufilm animato che Pietro Orlandi ha presentato alla rassegna di cinema per ragazzi Giffoni film festival. Sono 42, infatti, gli anni trascorsi dalla scomparsa della cittadina vaticana Emanuela Orlandi, nel corso dei quali il fratello non ha mai smesso di lottare per ottenere verità e giustizia. Attraverso la sua emozionante e intima testimonianza "42" conduce lungo le tappe di uno dei più oscuri misteri italiani, scavando in un vuoto di giustizia che rischia di espandersi sempre di più fino a inghiottire i ricordi e le vite dei familiari di Emanuela. Il docufilm è diretto da Elettra Orlandi, che ha realizzato anche le illustrazioni animate, mentre il brano "Mantello di quercia" è scritto ed eseguito dall'altra figlia di Pietro, Rebecca Orlandi.

"Quando è successa questa vicenda avevo poco più di 20 anni. - ha spiegato Pietro Orlandi - C'è stata questa parentesi, sono entrato in questa parentesi, è iniziata una vita in questa parentesi, mi sono sposato e ho avuto dei figli, legato a quella situazione, ed è una parentesi ancora aperta. Io aspetto di chiudere questa parentesi, per ricominciare con quella serenità che avevo".

Su questa vicenda iniziata il 22 giugno del 1983 oggi sono in corso due inchieste e le indagini di una commissione parlamentare. "La verità e la giustizia sono considerati quasi un'utopia, no? Un sogno irraggiungibile, per i quali bisogna fare manifestazioni, appelli, lottare, invece dovrebbero essere la normalità. Io sono convinto che riusciremo a capire cosa è successo a Emanuela e a darle giustizia" ha concluso Orlandi.