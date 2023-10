4 ottobre, Pecoraro Scanio: senza Alberi non c'è vita

Roma, 3 ott. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde da ministro dell'agricoltura reintrodusse, d'intesa con il ministro dell'istruzione Tullio De Mauro , la festa degli alberi nelle scuole per il 4 ottobre e 21 Marzo . Oggi annuncia evento a Villa Celimontana con messa a dimora di un leccio di 4 metri insieme a scuole, istituzioni e rappresentanti delle religioni cristiana , islamica e ebraica rilanciando anche l'appello per leggere passi dell'enciclica Laudato si nelle scuole ."in oltre vent'anni sono stati piantati decine di migliaia di alberi da altrettanti studenti , è un modo concreto per dare ossigeno al pianeta e ridurrre la CO2 . Papa Francesco ha scelto di aggiornare proprio il 4 ottobre l'enciclica Laudato Si che parla a credenti e non credenti proponendo l'ecologia integrale come modello di futuro sostenibile. Occorre diffondere la consapevolezza delle azioni e soluzioni che possono evitare che la crisi climatica diventi catastrofe. La fondazione Univerde e la rete Ecodigital stanno lavorando con tutti i partner disponili in questa direzione e questo è il senso anche dell'iniziativa del 4 Ottobre mattina a Villa celimontana con tanti giovani , con Società geografica italiana e tante scuole e istituzioni civili e religiose ."