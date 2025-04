25 aprile, prefetto Giannini: speriamo manifestazioni senza tensioni

Roma, 25 apr. (askanews) - "Sono diverse manifestazioni, impegnative, speriamo si svolgano senza tensione. C'è sempre stata la questione di Porta San Paolo ma ci sono manifestazioni disallineate nel tempo, spero si svolgano con serenità e saremo intransigenti perché questa è una festa importantissima che va celebrata, e la città di Roma in questo momento a mio avviso deve dare, e tutti devono contribuire, un'immagine di serenità in un momento così particolare e così di partecipazione". Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, a proposito delle manifestazioni per il 25 aprile, festa della Liberazione, alla vigilia del funerale di Papa Francesco.