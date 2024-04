25 Aprile, Bonaccini: sia una giornata che accomuna gli italiani

Bologna, 24 apr. (askanews) - "Mi auguro che" il 25 aprile "ci sia una marea di gente in tutti i luoghi" dove si ricorda la lotta di Liberazione dal nazifascismo. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna e presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, a margine della Fiera campionaria di Modena, ricordando che quella di domani "dovrebbe essere una giornata che accomuna tutti gli italiani".

"Io sarò a Marzabotto e a Casa Cervi - ha annunciato Bonaccini - perché sono due luoghi, purtroppo, drammaticamente simbolo di cosa sia stata la follia nazista e fascista. Domani dovrebbe essere una giornata che accomuna tutti gli italiani, di qualsiasi parte, perché celebriamo la lotta di liberazione dal nazifascismo, la lotta partigiana e il contributo che hanno dato gli alleati al nostro Paese per liberarci da quel regime assassino".

"Coloro che hanno sacrificato la loro vita per ridare a noi libertà, pace, democrazia - ha aggiunto Bonaccini - meritano tutto questo. Peraltro la nostra Costituzione è per definizione antifascista. Quindi mi auguro che ci sia davvero una marea di gente in tutti i luoghi in cui celebreremo questa giornata che riportò appunto la libertà, la democrazia e la pace, aggiungere anche la dignità al nostro Paese".