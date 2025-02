Ankara, 18 feb. (askanews) - Il leader ucraino Volodymyr Zelenskyj è volato in Turchia per dei colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan riguardanti lo scambio di prigionieri e altre questioni, scrive Afp. Nelle immagini della presidenza ucraina, Zelensky e la first Lady Olena Zelenska sbarcano all'aeroporto di Ankara e vengono accolti da una delegazione turca.