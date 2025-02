Zelensky, tappa in Irlanda verso Washington. Il premier: ti sosteniamo

Shannon, 27 feb. (askanews) - Tappa in Irlanda per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accolto all'aeroporto di Shannon dal primo ministro (Taoiseach ) Michael Martin. Zelensky è in rotta per Washington, per un incontro con il presidente Usa Donald Trump che dovrebbe legare in qualche modo un accordo di pace con la Russia alla concessione dei minerali rari ucraini agli Stati Uniti. Martin ha tenuto a dire alla stampa che l'Irlanda farà pressioni per l'ingresso dell'Ucraina in Ue. "È una priorità perché di per sé, offre certe garanzie di sicurezza all'Ucraina, ma anche dal punto di vista economico apre opportunità molto interessanti per il futuro dell'Ucraina" ha detto Martin.