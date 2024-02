Zelensky: Navalny è stato ovviamente ucciso da Putin

Roma, 16 feb. (askanews) - È "ovvio" che ci sia direttamente Vladimir Putin dietro la morte di Alexei Navalny, avvenuta nella colonia penale in cui era detenuto. Lo ha denunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Parlando in Germania, a Berlino, in una conferenza stampa congiunta con il cancelliere Olaf Scholz, Zelensky ha dichiarato che il presidente russo dovrebbe "rispondere dei suoi crimini". dello stato sia salda e sicura.

"Per me è ovvio che Navalny è stato ucciso come migliaia di altre persone che sono state torturate a morte a causa di una persona, Putin, a cui non importa chi muore purché mantenga la sua posizione", ha dichiarato Zelensky.