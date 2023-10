Zelensky: "La controffensiva va avanti nelle difficoltà"

Roma, 4 ott. (askanews) - "La nostra controffensiva va avanti anche se lentamente passo dopo passo facciamo di tutto per respingere il nemico, nelle difficoltà, ci sono i campi minati, c'è la mancanza dei proiettili, mancanza della difesa antiaerea. La difesa antiaerea è importante non solo per la controffensiva ma anche per proteggere la gente, questo manca e davanti abbiamo l'inverno questa è un'altra sfida per tutta la nostra popolazione". Lo ha detto presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Sky TG24, nell'ambito delle celebrazioni per 'Sky 20 anni'.