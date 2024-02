Zelensky in Arabia Saudita per incontrare Mohammed bin Salman

Riad, 27 feb. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Arabia Saudita per incontrare il principe ereditario Mohammed bin Salman. È stato accolto all'aeroporto di Riad dal principe Mohammed bin Abdulrahman, vicegovernatore della regione.

Stando a quanto riferito dallo stesso leader ucraino sui suoi account social, obiettivo della visita è "continuare il regolare dialogo" con il principe saudita. "Il primo argomento sarà la Formula per la Pace", ha precisato Zelensky, ricordando l'incontro dello scorso anno a Gedda e il ruolo di Riad come mediatore per il trasferimento in Arabia Saudita di sei prigionieri di guerra stranieri, tra cui due americani e cinque britannici che hanno combattuto al fianco dell'Ucraina.

"Ci stiamo avvicinando al primo vertice di pace e contiamo sul continuo sostegno attivo dell'Arabia Saudita", ha rimarcato Zelensky. Nel corso della visita, ha fatto sapere il leader ucraino, si discuterà "del ritorno di prigionieri e dei deportati": "La leadership del Regno ha già contribuito alla liberazione del nostro popolo. Sono fiducioso che anche questo incontro porterà dei risultati", ha sottolineato..

Infine i due leader discuteranno dei "promettenti settori di cooperazione economica e del coinvolgimento dell'Arabia Saudita nella ricostruzione dell'Ucraina". Ieri il principe ereditario saudita ha ricevuto a Riad il presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin.