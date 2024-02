Zelensky in Albania per chiedere sostegno e armi all'Ucraina

Tirana, 28 feb. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Albania, per incontrare a Tirana diversi leader della regione durante il "Vertice Ucraina-Europa sud-orientale". È la sua prima visita nella nazione balcanica dopo l'invasione russa del febbraio 2022.

Nelle immagini, l'arrivo all'ingresso del palazzo del governo albanese, dove ad accoglierlo c'era il primo ministro Edi Rama. Zelensky sta viaggiando per il mondo nelle ultime settimane per cercare di continuare a raccogliere sostegno per Kiev, mentre le forze armate ucraine affrontano una critica carenza di munizioni e lottano per contenere i progressi militari della Russia sul terreno.

"Oggi lavoro a Tirana. Incontrerò l'amico incrollabile dell'Ucraina, il primo ministro albanese Edi Rama, e parteciperò al vertice Ucraina-Europa sudorientale", ha scritto Zelensky su X, affermando che avrebbe anche tenuto colloqui bilaterali con i leader del vertice.