Zelensky: il nostro team sta lavorando in costruttivo a Gedda

Milano, 24 mar. (askanews) - "Il nostro team sta lavorando in modo molto costruttivo", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso serale, mentre i rappresentanti di Ucraina e Stati Uniti iniziavano i colloqui in Arabia Saudita su una potenziale tregua parziale nella guerra tra Ucraina e Russia, alla vigilia di colloqui separati tra Russia e Stati Uniti, che Mosca ha già descritto come "difficili". Il presidente Zelensky ha aggiunto: "La Russia è l'unica che sta trascinando questa guerra". Zelensky ha anche parlato di un attacco di droni russi che ha ucciso 3 persone a Kiev durante la notte tra il 22 e il 23 marzo.